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У Центральній Африці розбився український літак, постраждав екіпаж

Субота, 29 липня 2017, 14:55
У Центральній Африці розбився український літак, постраждав екіпаж
Фото з Facebook Лавренюка

Під час зльоту з острова Сан-Томе в Центральній Африці зазнав аварії вантажний літак Ан-74 української авіакомпанії CAVOK Air.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, всі члени екіпажу живі, але зазнали травм.

За попередньою інформацією, причиною аварії стало попадання зграї птахів в правий двигун під час зльоту.

Українська правда

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Теми: авіа
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