В Центральной Африке разбился украинский самолет, пострадал экипаж

При взлете с острова Сан-Томе в Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

По его словам, все члены экипажа живы, но получили травмы.

По предварительной информации, причиной аварии стало попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета.

Украинская правда