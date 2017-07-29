Волкова взяли під варту на 60 діб

Олександра Волкова, підозрюваного в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького у 2014-му році, взято під варту терміном на 60 діб.

Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд 29 липня.

Волкова взято під варту без альтернативи внесення застави, подати апеляцію на рішення суду захист Волкова може протягом 10 днів.

За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором та координатором) викрадення - громадянином Неживовим, начальником служби безпеки. При цьому під час одного з контактів Волков перебував в офісі Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій "тітушек".

Також у прокуратури є підстави підозрювати ще одну особу - громадянина Щінкіна - у причетності до викрадення Луценка та Вербицького, для чого Щінкін формував злочинну групу. З ним Волков також контактував у день викрадення.

"Злочин здійснено групою осіб, переважна більшість з них наразі переховується від слідства та суду. У даному кримінальному провадженні, окрім Волкова, ще 10 осіб", - повідомив прокурор під час судового засідання.

У свою чергу захист Волкова заявив про те, що з 2014 року Волков неодноразово виїжджав за межі країни та повертався, а сам Волков заявив, що з 12 до 24 серпня він планує виїхати до Будапешта та інших міст Європи разом з дружиною та донькою.

При цьому Волков заявив, що ніяких повісток на допити він не отримував, хоча перебуває у Києві за місцем прописки.

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Як відомо, у січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

У МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму.

Раніше у суботу, 29 липня, суд прийняв для розгляду клопотання прокуратури про взяття Волкова під варту.

Також 29 липня у підозрюваного було проведено обшук, за результатом якого прокуратурою було ухвалено рішення його затримати.

Українська правда