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Волкова взяли под стражу на 60 суток

Суббота, 29 июля 2017, 19:57
Волкова взяли под стражу на 60 суток

Александр Волков, подозреваемый в организации похищения Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого в 2014-м году, взят под стражу сроком на 60 суток.

Соответствующее решение принял Печерский райсуд 29 июля.

Волков взят под стражу без альтернативы внесения залога, подать апелляцию на решение суда защита Волкова может в течение 10 дней.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - гражданином Неживовым, начальником службы безопасности. При этом во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий "титушек".

Также у прокуратуры есть основания подозревать еще одного человека - гражданина Щинкина - в причастности к похищению Луценко и Вербицкого, для чего Щинкин сформировал преступную группу. С ним Волков также контактировал в день похищения.

"Преступление совершено группой лиц, подавляющее большинство из них сейчас скрывается от следствия и суда. В данном уголовном производстве, кроме Волкова, еще 10 человек", - сообщил прокурор во время судебного заседания.

В свою очередь защита Волкова заявила о том, что с 2014 года Волков неоднократно выезжал за пределы страны и возвращался, а сам Волков заявил, что с 12 по 24 августа он планирует выехать в Будапешт и другие города Европы вместе с женой и дочерью.

При этом Волков заявил, что никаких повесток на допросы он не получал, хотя находится в Киеве по месту прописки.

"Что я делал 3 года назад, я не помню, и фамилий людей, с которыми я якобы общался, я не знаю", - заявил он.

На вопрос журналистов, присутствующих в зале суда, Волков подтвердил, что знает Чеботарева, и телефон, звонки с которого зафиксированы в его офисе, он не терял и никому не передавал.

Как известно, в январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму

Ранее в субботу, 29 июля, суд принял к рассмотрению ходатайство прокуратуры о заключении Волкова под стражу.

29 июля у подозреваемого Александра Волкова был проведен обыск, по результатам которого прокуратурой было принято решение его задержать.

Украинская правда

Темы: Евромайдансуд
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