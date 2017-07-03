Тука назвав Жебрівського "політичним страусом"

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Понеділок, 3 липня 2017, 11:09

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука відповів на критику голови Донецької ВЦА Павла Жебрівського.

Відповідний коментар він опублікував у понеділок на своїй сторінці у Facebook.

"Питання екології регіону - надзвичайно складне. Робити вигляд, начебто нічого не відбувається - "політичний страусізм"! Замість того, щоб вирішувати на сучасному рівні питання водоочистки (наприклад, для Маріуполя), значно простіше видати коментар "краще іноді мовчати". Тільки від замовчування проблема не вирішиться. І від того, що радіометром вимірювати рівень мінералізації води - теж нічого не вирішиться", - написав він.

За словами Туки, він, наприклад, ще задовго до трагедії у Львові знав про проблеми в Україні з переробкою сміття, ще раніше він знав про нерентабельність шахт на Донбасі й необхідність їх закриття.

"Шановні "політичні страуси"! І ви всі теж про це чудово знали. І знаєте! То виймайте голови з піску!" – закликав він.

Як відомо, 30 червня Тука заявив, що через екологічну ситуацію на Донбасі люди не зможуть там жити протягом 10 років, тому необхідно поступово переселяти звідти місцевих мешканців.

Жебрівський засудив це висловлювання заступника міністра. "Журналісти питають, як би я прокоментував заяви Георгія Туки щодо екологічного лиха на Донбасі та необхідності відселення людей. Відповів так: іноді краще мовчати, аніж говорити", - написав голова військово-цивільної адміністрації у Facebook.

Українська правда

Теми: Тука Жебрівський Донецька область скандал
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