Жебрівський: слова Туки шкодять економіці регіону

Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський засудив висловлювання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки щодо необхідності поступового виселення людей з Донбасу через екологічну ситуацію.

"Журналісти питають, як би я прокоментував заяви Георгія Туки щодо екологічного лиха на Донбасі та необхідності відселення людей. Відповів так: іноді краще мовчати, аніж говорити", - написав Жебрівський у Facebook.

На його думку, такі заяви, як зробив Тука, шкодять економіці цілого регіону.

"Інвестори й замовники і без того - м'яко скажу - обережні, і такі заяви не сприяють їхній впевненості", - зазначив голова ВЦА.

Він додав, що в неділю міністр екології Остап Семерак, який був присутній на відкритті екологічного скверу в Бахмуті, привіз із собою дозиметр і перевірив, що радіаційний фон у нормі.

"Чи є на Донеччині й Луганщині екологічні проблеми? Безумовно, є. І на контрольованій території ми їх вирішуємо спільно з органами центральної та місцевої влади. Чи затоплюють терористи українські шахти на окупованій ними території? Так. Чи небезпечно це для регіону? Так, ризики є. І якщо Георгій Тука у такий спосіб хотів привернути увагу міжнародної спільноти до цього питання, хай би конкретизував, що саме мав на увазі", - додав Жебрівський.

Як повідомлялося, 30 червня Тука заявив на "5 каналі", що через екологічну ситуацію на Донбасі люди не зможуть там жити протягом 10 років, тому необхідно поступово переселяти звідти місцевих мешканців.

Українська правда