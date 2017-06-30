Тука пропонує поступово виселяти людей із Донбасу

Через екологічну ситуацію на Донбасі люди не зможуть там жити протягом 10 років, тому необхідно переселяти звідти місцевих мешканців.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в програмі "Підсумки дня" на "5 каналі".

"Мова йде взагалі не про порятунок Донбасу. На цьому хрест. Мова іде про поступове звільнення цього регіону від людей, бо люди там існувати не зможуть протягом 10 років", – сказав він.

Заступник голови МТОТ додав: "Так само, як будемо потерпати ми, точно так само буде потерпати й Московія. Це наша спільна біда. Не вдасться стіночкою відгородитися".

На думку Туки, необхідно створювати міжнародні дискусії щодо вирішення питання екологічної катастрофи на Донбасі.

"Я тільки зрозумів, що проблему треба піднімати на найвищий рівень і створювати міжнародні дискусії з пошуком вирішення цієї проблеми... це просто треба "волати" на всю Європу про можливі наслідки", – зауважив заступник міністра.