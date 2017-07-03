Луценко хоче, щоб депутатів можна було садити, як квіти

Генеральний прокурор Юрій Луценко сподівається на позитивне рішення профільного комітету щодо подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів.

Про це він сказав журналістам у понеділок.

"Звичайно позитивне! Я вчора цілий день саджав квіти і помітив: незалежно, які вони, непотрібно ні згоди Верховної Ради, ні походу на регламентний комітет ­ просто береш і робиш дуже гарну клумбу, яка милує око" - провів аналогію генпрокурор.

Луценко зазначив, що не розуміє, чому, коли звичайного українця беруть за несплату податків – його ведуть до суду, а для народного депутата потрібна ціла процедура.

Він наголосив, що виступає за зняття недоторканності з народних депутатів, так як це було раніше зроблено стосовно суддів.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Регламентний комітет Верховної Ради на засіданнях 3-7 липня по одному на день розглядатиме питання щодо подань Генпрокуратури на притягнення до відповідальності вказаних народних депутатів.

Також 29 червня Луценко вніс подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Опоблоку Михайла Добкіна. Його звинувачують у розкраданні землі в Харкові.

Українська правда