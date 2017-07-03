Наступне подання Луценка може бути на Бакуліна

257 переглядів
Понеділок, 3 липня 2017, 23:28

Народним депутатом, з якого проситимуть зняти недоторканність у справі про закупівлю бурових установок, може бути представник "Опозиційного блоку" Євген Бакулін.

Про це "Українській правді" повідомило власне джерело.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що має намір восени внести подання на зняття недоторканності з депутата Верховної Ради в справі про закупівлю бурових установок за завищеними цінами.

Прізвище нардепа керівник ГПУ не повідомив.

Українська правда

Теми: Луценко Опозиційний блок
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Забуксувати на старті. Як комітет захистив недоторканність Дейдея 3 липня 2017, 23:25
Луценко анонсував подання на депутата, причетного до бурових установок 3 липня 2017, 20:59
Луценко пояснив, що буде далі з поданням на Дейдея 3 липня 2017, 15:55
powered by lun.ua
Головні новини
Наступне подання Луценка може бути на Бакуліна
Луценко анонсував подання на депутата, причетного до бурових установок
Єнін: Італійський журналіст Рокеллі заїхав на Донбас без дозволу
Росія знову "присвоїла" собі кримські експонати
Усі новини
Поліція та громада

Новий підхід у роботі Нацполіції. Що змінилося за рік

Відео

Бабусі-баскетболістки: "Допоки в змозі – гратиму"