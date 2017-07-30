США хочуть скликати екстрене засідання ООН щодо КНДР

338 переглядів
Неділя, 30 липня 2017, 07:38

США планують скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН у понеділок у відповідь на останній запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

Про це з посиланням на дипломатів ООН, знайомих з переговорами з цього приводу, повідомляє CBS News.

США на засіданні хочуть обговорити відповідь міжнародної спільноти на другий за місяць запуск МБР. При цьому поки офіційного оголошення про скликання екстреного засідання не було.

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі підтвердила телеканалу, що американська делегація покищо не скликала засідання.

"Ми не закликали до зустрічі", - сказала вона.

Як повідомлялося, ракета, запущена в п'ятницю, пролетіла 1000 км і впала в Японському морі. Аналітики вважають, що такі міста, як Лос-Анджелес, Чикаго і Нью-Йорк знаходяться в зоні ураження такої ракети.

У відповідь на недавні випробування ракет КНДР над Корейським півостровом пролетіли два бомбардувальники B-1B ВВС США.

Теми: Північна Корея ООН США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бомбардувальники ВПС США пролетіли над Корейським півостровом 30 липня 2017, 07:15
Трамп розчарувався у Китаї 30 липня 2017, 05:53
Пхеньян назвав запуск балістичної ракети "попередженням" для США 29 липня 2017, 06:24
powered by lun.ua
Головні новини
Доба в АТО: 14 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув, ще сім поранено
Бомбардувальники ВПС США пролетіли над Корейським півостровом
Саакашвілі: В анкеті на отримання українського громадянства не мій підпис
Волкова взяли під варту на 60 діб
Усі новини
Кажу "НІ!"

Мистецтво говорити "НІ!". Чому важливо відмовити вчасно

Instagram

Художник подорожує і робить замальовки на склянках