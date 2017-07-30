США хотят созвать экстренное заседание ООН по КНДР

США планируют созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в понедельник в ответ на последний запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Об этом со ссылкой на дипломатов ООН, знакомых с переговорами на этот счет, сообщает CBS News.



США на заседании хотят обсудить ответ международного сообщества на второй за месяц запуск МБР. При этом пока официального объявления о созыве экстренного заседания не было.

Постпред США при ООН Никкий Хейли подтвердила телеканалу, что американская делегация пока что не созывала заседание.



"Мы не призывали к встрече", - сказала она.

Как сообщалось, ракета, запущенная в пятницу, пролетела 1000 км и упала в Японском море. Аналитики считают, что такие города, как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк находятся в зоне поражения такой ракеты.

В ответ на недавние испытания ракет КНДР над Корейским полуостровом пролетели два бомбардировщика B-1B ВВС США.