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США хочуть скликати екстрене засідання ООН щодо КНДР

Неділя, 30 липня 2017, 07:38

США планують скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН у понеділок у відповідь на останній запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

Про це з посиланням на дипломатів ООН, знайомих з переговорами з цього приводу, повідомляє CBS News.

США на засіданні хочуть обговорити відповідь міжнародної спільноти на другий за місяць запуск МБР. При цьому поки офіційного оголошення про скликання екстреного засідання не було.

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі підтвердила телеканалу, що американська делегація поки що не скликала засідання.

"Ми не закликали до зустрічі", - сказала вона.

Як повідомлялося, ракета, запущена в п'ятницю, пролетіла 1000 км і впала в Японському морі. Аналітики вважають, що такі міста, як Лос-Анджелес, Чикаго і Нью-Йорк знаходяться в зоні ураження такої ракети.

У відповідь на недавні випробування ракет КНДР над Корейським півостровом пролетіли два бомбардувальники B-1B ВВС США.

Теми: Північна КореяООНСША
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