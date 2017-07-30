Стрілянина на турецькому курорті Бодрум: 1 загиблий, 3 поранених

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Неділя, 30 липня 2017, 15:35

Одна людина загинула і троє отримали поранення в результаті збройного нападу на нічний клуб турецького курортного міста Бодрум.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Група невідомих зловмисників атакувала розташований на пляжі клуб в ніч на неділю.

В результаті стрілянини загинув 22-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення.

На момент нападу у клубі перебували до 400 людей.

Причина нападу на клуб, який розпочав свою роботу у травні, невідома.

Поранених відвезли до лікарень, розслідування обставин нападу триває.

Як повідомлялося, внаслідок стрілянини в нічному клубі німецького міста Констанц загинули двоє людей.

Європейська правда

Теми: Туреччина
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