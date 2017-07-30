Стрельба на турецком курорте Бодрум: 1 погибший, 3 раненых

Один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного нападения на ночной клуб турецкого курортного города Бодрум.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Группа неизвестных злоумышленников атаковала размещенный на пляже клуб в ночь на воскресенье.

В результате стрельбы погиб 22-летний мужчина, еще три человека получили ранения.

На момент нападания в клюбе находились до 400 человек.

Причина нападения на клуб, который начал свою работу в мае, неизвестна.

Раненых отвезли в больницы, расследование обстоятельств нападения продолжается.

Как сообщалось ранее, в результате стрельбы в ночном клубе немецкого города Констанц погибли два человека.

Европейская правда