Стрельба на турецком курорте Бодрум: 1 погибший, 3 раненых
Воскресенье, 30 июля 2017, 15:35
Один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного нападения на ночной клуб турецкого курортного города Бодрум.
Об этом сообщает Hurriyet daily news.
Группа неизвестных злоумышленников атаковала размещенный на пляже клуб в ночь на воскресенье.
В результате стрельбы погиб 22-летний мужчина, еще три человека получили ранения.
На момент нападания в клюбе находились до 400 человек.
Причина нападения на клуб, который начал свою работу в мае, неизвестна.
Раненых отвезли в больницы, расследование обстоятельств нападения продолжается.
Как сообщалось ранее, в результате стрельбы в ночном клубе немецкого города Констанц погибли два человека.