Стрілянина на турецькому курорті Бодрум: 1 загиблий, 3 поранених
Неділя, 30 липня 2017, 15:35
Одна людина загинула і троє отримали поранення в результаті збройного нападу на нічний клуб турецького курортного міста Бодрум.
Про це повідомляє Hurriyet daily news.
Група невідомих зловмисників атакувала розташований на пляжі клуб в ніч на неділю.
В результаті стрілянини загинув 22-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення.
На момент нападу у клубі перебували до 400 людей.
Причина нападу на клуб, який розпочав свою роботу у травні, невідома.
Поранених відвезли до лікарень, розслідування обставин нападу триває.
Як повідомлялося раніше, внаслідок стрілянини в нічному клубі німецького міста Констанц загинули двоє людей.