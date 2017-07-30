Путін заявив, що Росію мають залишити 755 американських дипломатів

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Неділя, 30 липня 2017, 20:58

Росію мають залишити 755 працівників американських дипмісій.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія-1" заявив президент РФ Володимир Путін, пише Інтерфакс. 

"Понад тисячу співробітників - дипломатів та технічних працівників (США) - працювали і досі працюють у ці дні в Росії. 755 мають припинити свою діяльність", - заявив він і додав, що "це чутливо". 

Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

Теми: Росія США санкції
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