Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США

Россию должны будуть покинуть 755 работников американских дипмиссий.

Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно. Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - заявил он.

Путин подчеркнул, что "американская сторона предприняла ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений".

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. ... Я посчитал, что мы должны показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем", - заявил он.

"Вопрос в том, нужно или не нужно делать еще и какой набор у нас есть. У нас объем торгово-экономических связей с США маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами ЕС, со многими другими странами мира. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой", - добавил Путин.

Вместе с тем Путин отметил, что "на сегодняшний день против" рассмотрения других вариантов "ответов" на санкции США.

"У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно", - отметил он.

"Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениям нашего сотрудничества Если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я на сегодняшний день против", - добавил Путин.

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

В МИД РФ также предостерегли, что в случае новых односторонних действий американского правительства по сокращению численности российских дипломатов в США последует "зеркальный ответ".

В 2016 году администрация Барака Обамы приказала конфисковать резиденции, которые российские дипломаты использовали для отдыха в США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США совершили "грабеж среди белого дня", конфисковав дипломатические имения русских прошлого года.

Этот шаг был частью американских мер против Москвы за то, что она вмешивалась в президентские выборы в США. Тогда США также выслали 35 российских дипломатов.