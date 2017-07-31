Постпред США в ООН вимагає від Китаю дій по КНДР

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Понеділок, 31 липня 2017, 01:31

Постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі зажадала, щоб Китай почав діяти відносно Північної Кореї.

Про це вона написала в Twitter.

"Досить говорити про Північну Корею. Китай знає, що він повинен діяти. Японія і Південна Корея мають посилити тиск. Це не тільки проблема США. Вона вимагає міжнародного рішення", - заявила Хейлі.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив своє розчарування через бездіяльність Китаю щодо Північної Кореї.

Як повідомлялось, 29 липня Північна Корея повідомила про друге успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Відзначається, що вона може досягти материкової частини США.

Раніше помічник державного секретаря США у Східній Азії Сьюзан Торнтон заявила, що найближчим часом можуть бути запроваджені нові санкції, які включають заходи проти китайських фінансових установ, які співпрацюють з КНДР.

Теми: Північна Корея США
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