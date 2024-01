Постпред США в ООН вимагає від Китаю дій по КНДР

Постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі зажадала, щоб Китай почав діяти відносно Північної Кореї.

Про це вона написала в Twitter.

"Досить говорити про Північну Корею. Китай знає, що він повинен діяти. Японія і Південна Корея мають посилити тиск. Це не тільки проблема США. Вона вимагає міжнародного рішення", - заявила Хейлі.

Done talking about NKorea.China is aware they must act.Japan & SKorea must inc pressure.Not only a US problem.It will req an intl solution.