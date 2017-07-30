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Трамп розчарувався у Китаї

Неділя, 30 липня 2017, 05:53

Президент США Дональд Трамп розчарований бездіяльністю Китаю щодо Північної Кореї.

Про це він написав у twitter.

"Я дуже розчарований в Китаї. Наші дурні минулі лідери дозволили їм заробити сотні мільярдів доларів за рік на торгівлі, але досі вони нічого не роблять для нас з Північною Кореєю, а тільки говорять. Ми більше не дозволимо це продовжувати. Китай міг би легко вирішити цю проблему!", - заявив Трамп.

Як повідомлялось, 29 липня Північна Корея повідомила про друге успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Відзначається, що вона може досягти материкової частини США.

Раніше помічник державного секретаря США у Східній Азії Сьюзан Торнтон заявила, що найближчим часом можуть бути запроваджені нові санкції, які включають заходи проти китайських фінансових установ, які співпрацюють з КНДР.

Теми: Північна КореяКитайТрампСША
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