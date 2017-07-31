У Дніпрі помер один із бійців, поранених на полігоні у Черкаському

У Дніпрі 30 липня помер боєць Юрій Тіщенко, який 20 липня отримав важке поранення на полігоні в селищі міського типу Черкаське.

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Тетяна Губа у Facebook.

28-річний Тіщенко помер у лікарні імені Мечнікова.

"Яка причина привела до такої трагедії? Чекаємо на висновки комісії", – зазначила Губа і висловила співчуття родині і побратимам загиблого.

20 липня близько 8-ї ранку на військовому полігоні у смт Черкаське під час змагань на кращий танковий екіпаж при стрільбах із озброєння танків Т-64Б стався вибух інженерного боєприпаси. Тоді поранення отримали 8 бійців 93-ї окремої механізованої бригади.

За попередніми даними, внаслідок намотування детонуючого шнура від переносної установки розмінування на каток танку спрацював підривник.

П’ятьох поранених військовослужбовців тоді евакуювали до військового госпіталю з ушкодженнями середнього ступеню тяжкості, ще трьох – доставили до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова у тяжкому стані.

Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України того ж дня відкрила провадження за фактом поранення військовослужбовців ЗСУ за ч. 2 ст. 414 КК (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

У квітня на Чугуївському полігоні під час занять з бойової підготовки загинули двоє військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади. Стрільби йшли з БМП-1.

А 10 липня на полігоні "Широкий Лан" у ході проведення навчань загинув десантник.

Олена Рощенко, УП