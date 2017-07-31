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В Днипре умер один из бойцов, раненых на полигоне в Черкасском

Понедельник, 31 июля 2017, 11:07

В Днипре 30 июля умер боец ​​Юрий Тищенко, который 20 июля получил тяжелое ранение на полигоне в поселке Черкасское.

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной госадминистрации Татьяна Губа в Facebook.

Тищенко умер в больнице имени Мечникова.
 
"Какая причина привела к такой трагедии? Ждем выводов комиссии", – отметила Губа и выразила соболезнования семье и побратимам погибшего.

20 июля около 8 утра на военном полигоне в пгт Черкасское во время соревнований на лучший танковый экипаж при стрельбах из вооружения танков Т-64Б произошел взрыв инженерного боеприпасы. Тогда ранения получили 8 бойцов 93-й отдельной механизированной бригады.

По предварительным данным, в результате намотки детонирующего шнура от переносной установки разминирования на каток танка сработал взрыватель.

Пять раненых военнослужащих тогда эвакуировали в военный госпиталь с повреждениями средней степени тяжести, еще троих доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова в тяжелом состоянии.

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины в тот же день открыла производство по факту ранения военнослужащих ВСУ по ч. 2 ст. 414 УК (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

В апреле на Чугуевском полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады. Стрельбы шли из БМП-1.

А 10 июля на полигоне "Широкий Лан" в ходе проведения учений погиб десантник.

Алена Рощенко, УП

Темы: армия
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