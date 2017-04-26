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На Харківщині на полігоні загинули двоє бійців

Середа, 26 квітня 2017, 17:52

На чугуївському загальновійськовому полігоні під час занять з бойової підготовки загинули двоє військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Оперативне командування "Схід" Збройних сил України у Facebook 26 квітня

Усі причини та обставини трагедії будуть з’ясовані під час розслідування, яке розпочалося під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування "Схід".

Начальник прес-служби оперативного командування "Схід" Євген Романов в ефірі каналу "112 Україна" уточнив, що двоє контрактників загинули під час проведення бойових стрільб на полігоні.

"Наскільки зараз відомо, стрільби відбувалися з бойової машини піхоти БМП-1", – сказав він і додав, що комісія має з’ясувати причини трагедії.

Як відомо, українська армія регулярно зазнає втрат не лише у боях на Донбасі, але й через необережність чи вживання алкоголю.   

13 квітня в одній з військових частин Володимир-Волинського гарнізону в результаті бійки загинув військовослужбовець-контрактник, а у Вінниці 20-річний солдат загинув, бо здетонував осколковибуховий пристрій, який він дістав зі своєї сумки.

Того ж дня у зоні АТО на Донбасі двоє військових загинули у результаті необережного поводження зі зброєю.

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Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяХарківська область
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