Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ заинтересовалась изданием "Watcher"

Понедельник, 31 июля 2017, 16:32

Днепровское управления Службы безопасности Украины просит интернет издание "Watcher" предоставить информацию об IP-адресах, используемых сайтом.

Об этом говорится в сообщении издания в понедельник.

"Сегодня наш провайдер принес еще одну прекрасную новость. На этот раз Днепропетровское УСБУ решило поинтересоваться о нашем ресурс. Интересует их многое, в т.ч. также способы оплаты за хостинг. Это наверняка именно та информация, которая может подорвать безопасность нашего государства", - сообщает издание.

 

Также там напомнили, что в 2015 году силовики в "Watcher" изъяли серверы.

"2 года назад благодаря гениальности некоторых в СБУ и в нарушение украинского законодательства были изъяты ряд серверов одного из крупнейших доменных и хостинг провайдеров Украины - компании Nic.Ua. Благодаря такой гениальной "многоходовочки" наш сайт Watcher.com.ua больше, чем 3 недели, был недоступен. Мы существенно пострадали. Как репутационно, так и чисто с технической точки зрения - за 2 года нам так и не удалось восстановить свои позиции в поисковой выдаче", - говорится в сообщении.

"Тогда, 2 года назад, никто в СБУ не извинился, не понес никакого наказания за совершенные действия", - добавили там.

Темы: СБУинтернетСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
Все новости...
Реклама: