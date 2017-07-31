СБУ заинтересовалась изданием "Watcher"

Днепровское управления Службы безопасности Украины просит интернет издание "Watcher" предоставить информацию об IP-адресах, используемых сайтом.

Об этом говорится в сообщении издания в понедельник.

"Сегодня наш провайдер принес еще одну прекрасную новость. На этот раз Днепропетровское УСБУ решило поинтересоваться о нашем ресурс. Интересует их многое, в т.ч. также способы оплаты за хостинг. Это наверняка именно та информация, которая может подорвать безопасность нашего государства", - сообщает издание.



Также там напомнили, что в 2015 году силовики в "Watcher" изъяли серверы.

"2 года назад благодаря гениальности некоторых в СБУ и в нарушение украинского законодательства были изъяты ряд серверов одного из крупнейших доменных и хостинг провайдеров Украины - компании Nic.Ua. Благодаря такой гениальной "многоходовочки" наш сайт Watcher.com.ua больше, чем 3 недели, был недоступен. Мы существенно пострадали. Как репутационно, так и чисто с технической точки зрения - за 2 года нам так и не удалось восстановить свои позиции в поисковой выдаче", - говорится в сообщении.

"Тогда, 2 года назад, никто в СБУ не извинился, не понес никакого наказания за совершенные действия", - добавили там.