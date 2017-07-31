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СБУ зацікавилась виданням "Watcher"

Понеділок, 31 липня 2017, 16:32

Дніпровське управління Служби безпеки України просить інтернет видання "Watcher" надати інформацію про IP-адреси, які використовуються сайтом.

Про це йдеться у повідомленні видання у понеділок.

"Сьогодні наш провайдер приніс ще одну прекрасну новину. Цього разу Дніпропетровське УСБУ вирішило поцікавитись про наш ресурс. Цікавить їх багато чого, в т.ч. навіть способи оплати за хостинг. Це напевно саме та інформація, яка може підірвати безпеку нашої держави", - повідомляє видання.

 

Також там нагадали, що у 2015 році силовики у "Watcher" вилучили сервери.

"2 роки тому завдяки геніальності декого в СБУ і в порушення українського законодавства було вилучено низку серверів одного з найбільших доменних та хостинг провайдерів України – компанії Nic.Ua. Завдяки такій геніальній "багатоходовочці" наш сайт Watcher.com.ua більше, ніж 3 тижні, був недоступним. Ми суттєво постраждали. Як репутаційно, так і суто з технічної точки зору – за 2 роки нам так і не вдалось відновити свої позиції в пошуковій видачі", - йдеться у повідомленні.

"Тоді, 2 роки тому, ніхто в СБУ не вибачився, не поніс жодного покарання за вчинені дії", - додали там.

Теми: СБУінтернетЗМІ
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