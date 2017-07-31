Над незадекларованим будинком начальника департаменту ГПУ збили дрон

Над будинком керівника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ Володимира Бедриківського був збитий дрон.

Про це повідомляє член громадської ради НАБУ Олексій Гриценко.

"Під час зйомки дроном будинку, який було незадекларовано, начальника департамента ГПУ Бедриківського наш дрон було збито з вогнепальною зброї після певної кількості пострілів з території, де він живе. Ми з Олегом Пушою викликали поліцію і чекаємо наряд", - написав він на Facebook.

Гриценко заявив, що зйомку будинку здійснювали за закликом генпрокурора Юрія Луценка, "який просив повідомляти про недоброчесних прокурорів і надавати таку інформацію".

Активіст також висловив сподівання на швидку реакцію правоохоронців.

"Сусідка віддала дрон, який впав на її територію. (...) Людина, схожа на Бедриківського, втекла до озера. На території 2 автівки, одна з яких ним задекларована", - пізніше додав Гриценко.

Про незадеклароване майно Бедриківського раніше повідомляли журналісти-розслідувачі.

Українська правда