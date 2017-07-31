Над незадекларированым домом начальника департамента ГПУ сбили беспилотник

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Понедельник, 31 июля 2017, 19:24

Над домом руководителя Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Владимира Бедрикивского был сбит беспилотник.

Об этом сообщает член общественного совета НАБУ Алексей Гриценко.

"Во время съемки дроном дома, который был незадекларированным, начальника департамента ГПУ Бедрикивского наш беспилотник был сбит с огнестрельного оружия после определенного количества выстрелов с территории, где он живет. Мы с Олегом Пушой вызвали полицию и ждем наряд", - написал он в Facebook.

Гриценко заявил, что съемку дома осуществляли по призыву генпрокурора Юрия Луценко, "который просил сообщать о нечестных прокурорах и предоставлять такую информацию".

Активист также выразил надежду на быструю реакцию правоохранителей.

"Соседка отдала дрон, который упал на ее территорию. (...) Человек, похожий на Бедрикивского, убежал к озеру. На территории 2 машины, одна из которых им задекларирована", - позже добавил Гриценко.

О незадекларированном имуществе Бедрикивского ранее сообщали журналисты-расследователи.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура декларации
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