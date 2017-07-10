У РФ хочуть давати українцям паспорти за публічного зречення України

У Росії можуть дозволити українцям вступати до громадянства РФ при публічній відмові від громадянства України, якщо вони не можуть отримати довідку про вихід із нього.



За інформацією "Комерсанта", таку поправку готують до засідання комітету із законодавства 11 липня.



Її запропонують внести в законопроект, який дозволить позбавляти громадянства засуджених за тероризм і екстремізм. Держдума планує розглянути його в другому читанні 12 липня, комітет нижньої палати з законодавства 4 липня розглянув доопрацьований текст, який доповнили нормою про складення присяги перед вступом до громадянства РФ.



Однак, за даними "Ъ", 11 липня законопроект можуть знову скорегувати – зокрема, прописати, в який момент новий громадянин Російської Федерації отримуватиме паспорт: до, після чи під час проголошення клятви.



Крім того, голова комітету з законодавства Павло Крашенінніков ("Єдина Росія") розповів, що представники міграційного та правового департаментів МВС РФ розкажуть комітету про ситуацію з громадянами України, які бажають отримати громадянство Росії, але не можуть для цього отримати довідку про вихід із громадянства України.



"Є країни, у яких отримати таку довідку складно, але Україна їх просто перестала видавати", – стверджує Крашенінніков. За його словами, для таких громадян законопроект встановить процедуру "публічного зречення громадянства України".

Видання зазначає, що дана поправка порушує початкову концепцію законопроекту, присвяченого випадкам скасування рішення про прийняття до громадянства.



Рішення доповнити законопроект нормою про публічну відмову від попереднього громадянства прийняли у Держдумі РФ кілька днів тому. Співрозмовник "Ъ" у нижній палаті парламенту зазначає, що "ситуацію, пов'язану з довідками від України, останні два тижні обговорювали в різних колах, в тому числі в уряді і МВС".



Спочатку передбачалося, що необхідні зміни можна було б внести в регламент МВС, однак правоохоронці наполягають саме на зміні закону.



Віце-спікер Держдуми від ЛДПР Ігор Лебедєв розповів "Ъ", що питання по українцях порушували на раді Думи 6 липня, після пропозиції лідера ЛДПР Володимира Жириновського президенту РФ Володимиру Путіну "виключити довідку про вихід з громадянства тієї країни", до якої людина належить , якщо вона не може її отримати.



Спікер нижньої палати В'ячеслав Володін тоді говорив нібито про жителів Криму і Севастополя, які досі мають труднощі з отриманням російського громадянства.



За словами Лебедєва, тоді передбачалося, що для вирішення проблеми підготують окремий законопроект.



Президент фонду "Міграція XXI століття", колишній заступник глави ФМС В'ячеслав Поставнін каже, що "ситуація не дуже правова": "Що значить публічно відмовився від іншого громадянства? Сьогодні сказав одне, а завтра сказав інше".



Олена Рощенко, УП