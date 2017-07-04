Ситник про справу Насірова: Знову судді почнуть хворіти

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прогнозує затягування судового розгляду справи відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Про це він сказав в інтерв'ю "Настоящему времени".

Ситник нагадав, що найближчим часом справу Насірова планують передати в суд.

"А там, я думаю, знову почнуться якісь гойдалки, знову судді почнуть хворіти, будуть ходити у відпустки, переносити засідання", - спрогнозував він.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

26 червня суд продовжив на два місці зобов'язання Насірова щодо носіння електронного браслету.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".