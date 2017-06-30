Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситник розповів, на якому етапі перебувають справи Насірова та нардепів

П'ятниця, 30 червня 2017, 21:59

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прогнозує завершення розслідування кримінального провадження щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова наступного тижня.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "5 канал".

"Думаю, що наступного тижня ми завершимо розслідування справи Насірова", - сказав він.

За словами Ситника, про передачу справи до суду вже до 10 липня не йдеться.

Він додав, що терміни передачі обвинувального акту до суду буде залежати від процесу ознайомлення захисту та Насірова з матеріалами справи.

Крім того, Ситник прогнозує передачу в суд обвинувального акту стосовно колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка до кінця літа.

"До кінця літа плануємо передати в суд справу Мартиненка", - сказав він.

За його словами, до кінця літа НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура планують також завершити розслідування справи депутатів Ради Борислава Розенблата і Максима Полякова про хабарництво.

У той же час Ситник виступає за передачу в суд обвинувального акту щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

"Справа готова до передачі в суд", - сказав він.

На думку чиновника, у НАБУ достатньо підстав передавати його в суд.

Ситник зазначив, що у справі про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, частина якої була передана Генеральній прокуратурі, можливі нові підозри фігурантам.

Українські новини

Теми: СитникНасіровМартиненкоВерховна РадаЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Ситник
Ситнику знайшли нову посаду
Ситник побоюється, що після війни політики "візьмуться" за НАБУ з новою силою
Ситник завершив роботу в НАБУ. Якими були 7 років і чого чекати далі?
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: