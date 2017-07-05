Україна та Нідерланди підпишуть угоду про співпрацю у справі збиття MH17

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Середа, 5 липня 2017, 14:55

Україна та Нідерланди планують підписати угоду про міжнародно-правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН-17.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає Європейська правда.

Як відомо, справа підозрюваних у катастрофі Boeing МН17 буде розглядатися в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.

"Правовою підставою реалізації цього рішення стане угода між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародно-правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН-17", - зазначили в МЗС.

Документ планують підписати 7 липня.

"Угода передбачає практичні аспекти передачі юрисдикції від України до Нідерландів, уможливлює участь всіх підозрюваних у злочині у голландському судовому процесі", - ідеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, винні у катастрофі літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17, який був збитий над Донецькою областю, понесуть покарання відповідно до законодавства Нідерландів.

Рішення про розгляд справ підозрюваних у Нідерландах спільно ухвалили Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія та Україна, представники яких входять до Об'єднаної слідчої групи (JIT), що розслідує збиття літака.

Теми: MH17
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