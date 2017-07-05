По Білорусі їздять машини із номерами бойовиків ОРЛО

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Середа, 5 липня 2017, 15:54

У білоруському місті Могильов помітили автомобіль із номерними знаками терористичної організації "ЛНР".

Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікував місцевий житель Володимир Шанцев.    

"А ось жигуль з номерними знаками неіснуючої країни (столиця Луганськ), що розтинає по Могильову. Цікаво, як пропустили через кордон?", - написав він.

У коментарі "Українській правді" Шанцев розповів, що фото йому прислав знайомий.

"Чому мені? Мабуть тому, що 2 роки тому я помітив в Могильові машину зі словами на задньому склі "СЕВАСТОПОЛЬ ДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬК ОДЕСА" з колорадською стрічкою", - написав він.

"Я два рази звертався в міліцію, з другого разу екстремізму не виявили, але покарали штрафом за порушення правил дорожнього руху, на задньому склі нічого стороннього не повинно бути", - додав Шанцев.

Він розповів, що фото швидко розійшлася по мережах.

"Користувачі пишуть, що цю машину також бачили, також пишуть, що ця машина не єдина, їх в Біларусі багато.

Сьогодні ми вже будемо робити заяву для міліції", - сказав він.

Як відомо, у червні 2017 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про формування єдиного міграційного та візового простору на території Росії і Білорусії.

У квітні 2016 року Міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич заявив, що всі громадяни країни, які беруть участь в бойових діях на території України, будуть перевірені незалежно від того, чию сторону вони займали.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Білорусь АТО тероризм
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