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UA:Перший почали транслювати на окупований Донецьк

Середа, 14 червня 2017, 11:31
UA:Перший почали транслювати на окупований Донецьк

В окупованому бойовиками Донецьку з'явився сигнал національного телеканалу України UA:Перший.

Про це повідомляє прес-служба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

За її інформацією, телевізійні передавачі телеканалів "UA:Перший" і "ДоТеБе" були перенесені із смт Очеретине до Авдіївки і 8 червня ввечері розпочали роботу.

Це зроблено, насамперед, для того, аби забезпечити трансляцію каналів у містах Авдіївка та Ясинувата, але сигнал також сягає північних районів Донецька.

Українська правда

Теми: Донецьктелебачення
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