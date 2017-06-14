UA:Перший почали транслювати на окупований Донецьк

В окупованому бойовиками Донецьку з'явився сигнал національного телеканалу України UA:Перший.

Про це повідомляє прес-служба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

За її інформацією, телевізійні передавачі телеканалів "UA:Перший" і "ДоТеБе" були перенесені із смт Очеретине до Авдіївки і 8 червня ввечері розпочали роботу.

Це зроблено, насамперед, для того, аби забезпечити трансляцію каналів у містах Авдіївка та Ясинувата, але сигнал також сягає північних районів Донецька.

Українська правда