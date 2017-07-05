Лукашенко збирається відвідати Україну – Геращенко

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Середа, 5 липня 2017, 17:20

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує здійснити візит до України.

Про це повідомила у Facebook віце-спікер Верховної ради, учасник мирних переговорів у Мінську Ірина Геращенко.

За її словами, про це вона дізналася під час "короткої розмови" із самим Лукашенком на полях Парламентської асамблеї ОБСЄ.

"О. Лукашенко сказав, що планує найближчим часом відвідати Україну і обговорити весь спектр двосторонніх взаємин", - написала Геращенко.

У свою чергу, вона розповіла йому про роботу "мінських груп", яка щойно скінчилася, про те, що українська сторона робить все, аби був прогрес, передусім в безпековому і гуманітарному блоці і що найбільше українцям "болить питання безпеки на Донбасі і заручників".

 

Теми: Лукашенко Білорусь
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