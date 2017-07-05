По Білорусі їздять машини із номерами бойовиків ОРЛО
У білоруському місті Могильов помітили автомобіль із номерними знаками терористичної організації "ЛНР".
Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook опублікував місцевий житель Володимир Шанцев.
"А ось жигуль з номерними знаками неіснуючої країни (столиця Луганськ), що розтинає по Могильову. Цікаво, як пропустили через кордон?", - написав він.
У коментарі "Українській правді" Шанцев розповів, що фото йому прислав знайомий.
"Чому мені? Мабуть тому, що 2 роки тому я помітив в Могильові машину зі словами на задньому склі "СЕВАСТОПОЛЬ ДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬК ОДЕСА" з колорадською стрічкою", - написав він.
"Я два рази звертався в міліцію, з другого разу екстремізму не виявили, але покарали штрафом за порушення правил дорожнього руху, на задньому склі нічого стороннього не повинно бути", - додав Шанцев.
Він розповів, що фото швидко розійшлася по мережах.
"Користувачі пишуть, що цю машину також бачили, також пишуть, що ця машина не єдина, їх в Білорусі багато. Сьогодні ми вже будемо робити заяву для міліції", - сказав він.
Як повідомлялося, 2 липня журналіста "Української правди" Оксану Коваленко не пустили до Білорусі, сказавши, що їй заборонено в'їзд на територію країни. Прикордонник пояснив, що оскільки Росія і Білорусь є "союзними державами", то їй заборонений в'їзд в обидві країни.
Також у ніч на 11 лютого у Мінську було затримано українського письменника Сергія Жадана, йому було повідомлено про заборону в'їзду до Білорусі на невизначений термін. Згодом цю заборону скасували.
Всього у списку осіб, яким заборонений в'їзд до Білорусі та Росії, перебуває 300 тисяч українців.
У червні 2017 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про формування єдиного міграційного та візового простору на території Росії і Білорусі.
У квітні 2016 року Міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич заявив, що всі громадяни країни, які беруть участь в бойових діях на території України, будуть перевірені незалежно від того, чию сторону вони займали.
Ані РФ, ані Білорусь не визнавали утворення "ДНР" і "ЛНР" країнами.
Олександр Шумілін, УП