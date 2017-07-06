Адвокат переконує, що Янукович "поставив крапку" у справі

Захист Віктора Януковича передав до Оболонського райсуду Києва заяву екс-президента про відмову від послуг захисників.

Про це сказав адвокат Віталій Сердюк журналістам, вийшовши із суду.

"Щойно захистом було подано заяву… Віктор Янукович поставив крапку в цьому процесі", – заявив він.

"Кількість правопорушень, які вчинено Генпрокуратурою…, ставлять на ньому крапку" – додав адвокат.

За його твердженням, яким би не був вирок тепер, він "буде нікчемним".

"Суд без Віктора Януковича є неможливим", – стверджує Сердюк.

"Адвокатське об’єднання і ми особо сито залишаємося у всіх інших процесах…", – сказав Сердюк.

Перший і головний напрямок боротьби, за його словами, – заява Януковича до Генпрокуратури про "державний переворот".

Також захист буде ініціювати про притягнення до відповідальності усіх винних в "ігноруванні принципів правосуддя" у міжнародні інстанції.

Доповнюється…