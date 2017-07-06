Чиновники "Укрзалізниці" вимагали 4 млн за оренду землі в Пісківці

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Четвер, 6 липня 2017, 12:54

Затримані чиновники "Укрзалізниці" Андрій Тимошенко і Ященко вимагали від підприємця майже 4 мільйони гривень за неблокування договору оренди 9 га землі в смт Пісківка на Київщині.

Про це повідомляє прокуратура Києва, не називаючи імен.

Слідчі столичної прокуратури спільно з оперативниками Служби безпеки України 6 липня провели кінцеву стадію спецоперації з документування факту прийняття "пропозиції неправомірної вигоди начальником та заступником начальника двох департаментів публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця".

 

"Вказані посадовці прийняли пропозицію директора одного з підприємств Київської області щодо одержання грошових коштів в сумі майже 4 млн гривень за вжиття ними особисто заходів щодо укладення договору оренди 9 га землі на території смт Пісківка Бородянського району на Київщині", – інформує прокуратура.

 

СБУ констатує, що чиновники "Укрзалізниці" вимагали за безперешкодне укладання договорів оренди землі з держпідприємством 150 тисяч доларів.

 

Посадовцям повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК, їх затримали.

 

У прокуратурі підтвердили, що у приміщенні "Укрзалізниці" і за місцями проживання фігурантів справи проводять обшуки, вже "вилучено беззаперечні докази їх винуватості".

 

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Олена Рощенко, УП. Фото СБУ та прокуратури

Теми: хабар Укрзалізниця земля Київська область прокуратура
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