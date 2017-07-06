Луценко про рішення Януковича: Я завжди казав, що він боягуз

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що відмова екс-президента Віктора Януковича від участі у судовому процесі щодо його імовірної держзради була очікуваною.

Про це він заявив після закінчення засідання регламентного комітету.

"Вчинок колишнього президента України Віктора Януковича не був несподіванкою для мене. Я завжди стверджував, що він боягуз. Я завжди знав, що він злякається і втече, навіть віртуально із зали суду, бо життя кримінальника, яким по суті є Янукович є вічна втеча від відповідальності", - сказав він.

"Щоправда ми думали він це зробить пізніше, хоча би спробує продемонструвати так званих 200 свідків у справі, або хоча б якісь матеріали, якими вони мали б захищатися. Проте Янукович виявився боягузом ще на ранні стадії", - додав Луценко.

Він заявив, що такий вчинок Януковича суду не завадить, оскільки екс-президенту виділять державного адвоката.

"Як тільки звернення суду надійде до адресата, то правова допомога виконується негайно, не більше одного дня і… нормальний адвокат буде наданий громадянину Януковичу", - сказав Луценко.

Водночас Луценко назвав "витвором хворої уяви Януковича" список причетних, за версією екс-президента, осіб до державного перевороту.

"В цьому списку мало би бути щонайменше півмільйона громадян, які стояли на Майдані і вимагали волі для цієї країни і мільйони людей, які стояли по всій країні", - заявив Луценко.

Також він додав, що подання від Януковича зареєструють в прокуратурі.

Як відомо, Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і ухвалив рішення про призначення екс-президенту Віктору Януковичу безплатного адвоката із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги.

6 липня Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безплатного адвоката екс-президенту.

На попередньому засіданні суд ухвалив рішення про проведення спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений не з'явився на судовому засіданні.

5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

6 липня захист Януковича подав до суду заяву про вихід екс-президента з процесу у справі про держзраду.

Олександр Шумілін, УП