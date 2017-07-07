В екс-заступника глави АП знайшли мільйон доларів готівки

У колишнього заступника глави адміністрації часів президентства Віктора Януковича, екс-глави Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря під час обшуків знайшли 1 мільйон 180 тисяч доларів замість задекларованих ним 572 тисяч доларів.

Про це повідомляє у п'ятницю генеральний прокурор Юрій Луценко.

"В результаті перевірки інформації ЗМІ про незаконне збагачення Ю. Чмиря – колишнього голови Сумської ОДА та екс-заступника Адміністрації президента Януковича слідчі ГПУ виявили не тільки 14 київських квартир у доньки екс високопосадовця, але й значні кошти, не відображені у е-декларації", – пише Луценко у Facebook.

"Під час обшуків 2 банківських скриньок Ю. Чмиря замість задекларованих ним 572 тис. дол. знайшли 1 млн. 180", – додає генпрокурор.

За його словами, такі дії підпадають під ознаку статті 366-1 й передбачають до 2 років позбавлення волі.

Як відомо, Генпрокуратура підозрює екс-заступника глави АП Чмиря в несплаті податків.

Українська правда