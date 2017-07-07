США призначили переговорника з Росією щодо України – ЗМІ

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П'ятниця, 7 липня 2017, 14:49

Державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.

Про це у своєму Твіттері написав журналіст Крістофер Міллер.

Також про це повідомляє Reuters з посиланням на акредитовані медіа, які цитують представника Держдепу, радника держсекратаря Роберта Хаммонда.

"Волкер координуватиме всі зусилля Державного департаменту з вирішення конфлікту, який розпочався, коли Росія вторглася в Крим, а пізніше і в східну Україну" - заявив Хаммонд.

 

Курт Волкер є кар’єрним дипломатом і спеціалістом по Європі, який також працював у Білому домі. З 2008 по 2009 роки він був постійним представником США при НАТО.

Раніше посол США в РФ Джон Теффт повідомляв, що рішення про відновлення переговорів щодо України, які за колишньої адміністрації США відбувалися між помічником президента РФ Владиславом Сурковим і колишнім заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд, наразі не прийнято.

Посол також зазначив, що поки незрозуміло, хто зміг би зайняти місце Нуланд у цих переговорах.

6 липня в Держдепартаменті США заявили, що вивчають усі способи залучення до переговорів Нормандського формату, але не в якості члена групи.

Як повідомлялося 30 травня, Москва готова почати двосторонні переговори з Вашингтоном з приводу України.

28 травня у виданні The Washington Post з посиланням на американських офіційних осіб та експертів зазначали, що США хочуть перезапустити переговориз РФ щодо України.

За інформацією видання Reuters з посиланням на слова трьох колишніх лідерів донбаських бойовиків, високопоставлений помічник президента РФ Владислав Сурков визначає внутрішню і кадрову політику ОРДЛО.

Теми: США Росія
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