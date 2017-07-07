США призначили переговорника з Росією щодо України – ЗМІ

Державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.

Про це у своєму Твіттері написав журналіст Крістофер Міллер.

Також про це повідомляє Reuters з посиланням на акредитовані медіа, які цитують представника Держдепу, радника держсекратаря Роберта Хаммонда.

Can now confirm, Kurt Volker, former US ambassador to @NATO, appointed by Secretary Tillerson to be US special enjoy to #Ukraine. https://t.co/5AXKVbI11e — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 7, 2017

"Волкер координуватиме всі зусилля Державного департаменту з вирішення конфлікту, який розпочався, коли Росія вторглася в Крим, а пізніше і в східну Україну" - заявив Хаммонд.

Курт Волкер є кар’єрним дипломатом і спеціалістом по Європі, який також працював у Білому домі. З 2008 по 2009 роки він був постійним представником США при НАТО.

Раніше посол США в РФ Джон Теффт повідомляв, що рішення про відновлення переговорів щодо України, які за колишньої адміністрації США відбувалися між помічником президента РФ Владиславом Сурковим і колишнім заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд, наразі не прийнято.

Посол також зазначив, що поки незрозуміло, хто зміг би зайняти місце Нуланд у цих переговорах.

6 липня в Держдепартаменті США заявили, що вивчають усі способи залучення до переговорів Нормандського формату, але не в якості члена групи.

Як повідомлялося 30 травня, Москва готова почати двосторонні переговори з Вашингтоном з приводу України.

28 травня у виданні The Washington Post з посиланням на американських офіційних осіб та експертів зазначали, що США хочуть перезапустити переговориз РФ щодо України.

За інформацією видання Reuters з посиланням на слова трьох колишніх лідерів донбаських бойовиків, високопоставлений помічник президента РФ Владислав Сурков визначає внутрішню і кадрову політику ОРДЛО.