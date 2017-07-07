У ТОП-5 сайтів українців вперше немає російських проектів

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П'ятниця, 7 липня 2017, 17:45

За весь час моніторингу інтернет-трафіку вперше у ТОП-5 сайтів, якими користуються українці, немає російських проектів.

Це видно у дослідженні Factum Group за червень цього року, передає Watcher.

"За підсумками червня, вперше на третє місце вийшов Facebook зі щомісячним охопленням 46%. ВКонтакте, Одноклассники, Мейл.ру, Яндекс суттєво втратили аудиторію. Вперше за всю історію досліджень, в ТОП-5 сайтів, якими користуються українці, немає російських проектів", - пише Watcher.

 

Як зазначає видання, "просідання" аудиторії російських сайтів є очікуваним після санкцій, впроваджених указом президента щодо низки російських проектів.

Окрім того, у ранжуванні за щоденним охопленням російські сайти хоч і втратили лідерські позиції, та все ж потрапили на три позиції ТОП-6.

 

Дані охоплення, де враховують й мобільну аудиторію (лише ОС Андроід), російські проекти втратили ще більше. Так, найвищу 7-у позицію займає Яндекс.

 

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

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