Шабунін: Редакція законів про е-декларування ГО неприпустима

Редакція законопроекту зі змінами до податкового законодавства є неприйнятною, подавати текст законопроекту без правок громадських активістів та голосувати за нього без змін неприпустимо.

Про це 8 липня у своїй колонці на УП заявив глава Центру протидії корупції Виталій Шабунін.



За словами Шабуніна, про зміни до Податкового кодексу йшлося на спонтанній зустрічі президента і громадських активістів, серед яких був він сам, Ярослав Юрчишин, Ігор Коліушко, Ірина Бекешкіна, Любов Акуленко, організованої Банковою.

"Запропоновані норми запроваджують додаткову форму податкового звітування для ГО і дають фіскалам повний ручний контроль за діяльністю неприбуткових організацій. Санкція для ГО за невиконання "норм Порошенка" настає не тільки за те, що звіт не поданий вчасно, а за те, що податкова його вчасно не опублікувала на своєму сайті", - зазначає Шабунін.

Він зазначає, що згідно з новими нормами, додаткові звіти подаватимуть також експерти та спеціалісти, які залучаються ГОшками та є ФОПами.

"Вони змушені будуть публічно показати не тільки доходи, отримані від донорів, реципієнтів та бенефіціарів міжнародних грантів, але і всі витрати на користь третіх осіб, чого не роблять навіть чиновники в е-деклараціях", - зазначає глава ЦПК.



"Президент, фактично, зобов'язує ФОП, що співпрацює з громадською організацією, публічно звітувати про особисті витрати: від кави до медичної допомоги. Більше того, подання недостовірної інформації в такому звіті каратиметься скасуванням права платити єдиний податок. Ми наполягаємо, що ці новації виправдані тільки якщо звітуватимуть політичні партії та всі неприбуткові організації", - заявив Шабунін.



"Ці та інші правки ми сьогодні запропонували команді президента. Публікуємо повний текст проекту змін від АП і наші правки до нього, бо вважаємо, що подавати текст законопроекту без них є неприйнятним і голосувати за нього в залі без змін є неприпустимим", - додав він.

Як відомо, 8 липня у прес-службі президента зазначили, що Петро Порошенко подав на розгляд ВР проекти законів щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій. Повідомлення на сайті президента з'явилося пізніше за публікацію глави ЦПК.

У повідомленні зазначалося, що виконавчий директор TI в Україні Ярослав Юрчишин зауважив, що "громадські організації готові долучитись до доопрацювання законопроекту між першим і другим читанням".

Українська правда