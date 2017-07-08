Шабунін: Редакція законів про е-декларування ГО неприпустима

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Субота, 8 липня 2017, 16:58

Редакція законопроекту зі змінами до податкового законодавства є неприйнятною, подавати текст законопроекту без правок громадських активістів та голосувати за нього без змін неприпустимо. 

Про це 8 липня у своїй колонці на УП заявив  глава Центру протидії корупції Виталій Шабунін. 

За словами Шабуніна, про зміни до Податкового кодексу йшлося на спонтанній зустрічі президента і громадських активістів, серед яких був він сам, Ярослав Юрчишин, Ігор Коліушко, Ірина Бекешкіна, Любов Акуленко, організованої Банковою.

"Запропоновані норми запроваджують додаткову форму податкового звітування для ГО і дають фіскалам повний ручний контроль за діяльністю неприбуткових організацій. Санкція для ГО за невиконання "норм Порошенка" настає не тільки за те, що звіт не поданий вчасно, а за те, що податкова його вчасно не опублікувала на своєму сайті", - зазначає Шабунін. 

Він зазначає, що згідно з новими нормами, додаткові звіти подаватимуть також експерти та спеціалісти, які залучаються ГОшками та є ФОПами.

"Вони змушені будуть публічно показати не тільки доходи, отримані від донорів, реципієнтів та бенефіціарів міжнародних грантів, але і всі витрати на користь третіх осіб, чого не роблять навіть чиновники в е-деклараціях", -  зазначає глава ЦПК.

"Президент, фактично, зобов'язує ФОП, що співпрацює з громадською організацією, публічно звітувати про особисті витрати: від кави до медичної допомоги. Більше того, подання недостовірної інформації в такому звіті каратиметься скасуванням права платити єдиний податок. Ми наполягаємо, що ці новації виправдані тільки якщо звітуватимуть політичні партії та всі неприбуткові організації", - заявив Шабунін.

"Ці та інші правки ми сьогодні запропонували команді президента. Публікуємо повний текст проекту змін від АП і наші правки до нього, бо вважаємо, що подавати текст законопроекту без них є неприйнятним і голосувати за нього в залі без змін є неприпустимим", - додав він. 

Як відомо, 8 липня у прес-службі президента зазначили, що Петро Порошенко подав на розгляд ВР проекти законів щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій.  Повідомлення на сайті президента з'явилося пізніше за публікацію глави ЦПК. 

У повідомленні зазначалося, що  виконавчий директор TI в Україні Ярослав Юрчишин зауважив, що "громадські організації готові долучитись до доопрацювання законопроекту між першим і другим читанням". 

Українська правда

Теми: декларації Порошенко законодавство
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