Країни G20 погодили декларацію саміту, врахувавши позицію США по клімату

Лідери "Великої двадцятки" прийняли фінальну декларацію саміту у Гамбурзі, врахувавши у ній особливу позицію США щодо кліматичних змін.

Текст декларації оприлюднений на сайті федерального уряду Німеччини.

Після певної напруженості, яка виникла вході другого дня саміту у Гамбурзі, коли США блокували фінальну декларацію через незгоду в частині клімату, лідери досягли компромісу.

Всі країни "двадцятки" за винятком США наголосили на незворотності Паризької кліматичної угоди і необхідності її швидкої реалізації.

"Ми беремо до уваги рішення США вийти з Паризької угоди. США оголосили, що негайно припинять реалізацію свого нинішнього національно визначеного внеску та підтвердили свою рішучу прихильність до підходу, який знижує викиди, одночасно підтримуючи економічне зростання та покращуючи потреби в енергетичній безпеці" - йдеться у тексті декларації.

За наполяганням США у тексті документу збереглася згадка про горючі корисні копалини у контексті можливості їх використання у поєднанні з відновлюваними джерелами енергії.

У декларації також підтверджено досягнуту домовленість в іншому питанні, яке викликало розбіжності – країни "Великої двадцятки" висловилися за відкидання протекціонізму у глобальній торгівлі.

Крім того, учасники саміту G20 домовилися за допомогою всіх наявних методів протистояти корупції.

Також країни G20 вирішили створити партнерство з Африкою, щоб сприяти створенню робочих місць та економічному зростанню в цьому регіоні. Як зазначається, це повинно посприяти боротьбі з міграцією.

"Наші спільні зусилля сприятимуть сталому економічному зростанню і створенню робочих місць, особливо для жінок і молоді. Це допоможе в боротьбі з проблемами бідності і нерівності, які є одними з корінних причин міграції", - йдеться в декларації.

Також лідери домовилися активізувати співпрацю в боротьбі проти перевізників біженців.

Європейська правда