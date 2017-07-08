Країни G20 погодили декларацію саміту, врахувавши позицію США по клімату

143 перегляди
Субота, 8 липня 2017, 17:37

Лідери "Великої двадцятки" прийняли фінальну декларацію саміту у Гамбурзі, врахувавши у ній особливу позицію США щодо кліматичних змін.

Текст декларації оприлюднений на сайті федерального уряду Німеччини.

Після певної напруженості, яка виникла вході другого дня саміту у Гамбурзі, коли США блокували фінальну декларацію через незгоду в частині клімату, лідери досягли компромісу.

Всі країни "двадцятки" за винятком США наголосили на незворотності Паризької кліматичної угоди і необхідності її швидкої реалізації.

"Ми беремо до уваги рішення США вийти з Паризької угоди. США оголосили, що негайно припинять реалізацію свого нинішнього національно визначеного внеску та підтвердили свою рішучу прихильність до підходу, який знижує викиди, одночасно підтримуючи економічне зростання та покращуючи потреби в енергетичній безпеці" - йдеться у тексті декларації.

За наполяганням США у тексті документу збереглася згадка про горючі корисні копалини у контексті можливості їх використання у поєднанні з відновлюваними джерелами енергії.

У декларації також підтверджено досягнуту домовленість в іншому питанні, яке викликало розбіжності – країни "Великої двадцятки" висловилися за відкидання протекціонізму у глобальній торгівлі.

Крім того, учасники саміту G20 домовилися за допомогою всіх наявних методів протистояти корупції.

Також країни G20 вирішили створити партнерство з Африкою, щоб сприяти створенню робочих місць та економічному зростанню в цьому регіоні. Як зазначається, це повинно посприяти боротьбі з міграцією.

"Наші спільні зусилля сприятимуть сталому економічному зростанню і створенню робочих місць, особливо для жінок і молоді. Це допоможе в боротьбі з проблемами бідності і нерівності, які є одними з корінних причин міграції", - йдеться в декларації.

Також лідери домовилися активізувати співпрацю в боротьбі проти перевізників біженців. 

Європейська правда

Теми: міжнародна спільнота США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нідерланди стежитимуть за спробами обмежити свободу ЗМІ в Україні – посол 1 липня 2017, 09:42
У Пакистані в результаті трьох вибухів загинули 35 осіб, 100 поранені 23 червня 2017, 20:37
Катар не готовий здаватися у суперечці з арабськими державами – глава МЗС 8 червня 2017, 20:47
powered by lun.ua
Головні новини
Країни G20 погодили декларацію саміту, врахувавши позицію США по клімату
Вибух у Голосіївському районі: 1 загибла, 6 постраждалих
Біля метро Голосіївська вибухнув будинок, є постраждалі
МЗС Польщі: спроби посварити Варшаву і Київ є елементом гібридної війни
Усі новини
Медреформа

Початку медреформи немає кінця: що ще потрібно в ній врахувати

Театр

"Віталік". Чим цікавий новий спектакль "Дикого театру"