G20: Плакат з портретами українських патріотів зник після зустрічі Трампа і Путіна
У Гамбурзі біля місця проведення саміту G20 прибрали плакат з портретами українських військових, волонтерів, медиків та інших патріотів, які протистоять російській агресії.
Як повідомили в Українському кризовому медіа-центрі, який став ініціатором розміщення борду у місці, де зупиняються офіційні делегації G20 та входом до Арени, уже ввечері 7 липня плакату не було.
"Наразі достеменно не відома причина, з якої прибрали наш білборд. Про його відсутність нам повідомили після закінчення довгоочікуваної зустрічі президентів Трампа та Путіна", - зазначив автор проекту та співзасновник УКМЦ Геннадій Курочка.
"Важко, неймовірно важко дивитися в очі нашим бійцям в волонтерам", - додав він.
У коментарі УП Курочка повідомив, що договір на розміщення плакату у визначеному місці було укладено з рекламною агенцією Ströer, термін його дії - до 10 липня.
"Телефонували їм... Дізнатися, чому плакат зник, наразі не можемо: субота - вихідний день і трубку вони не беруть. Поліція теж нічого не знає", - зазначив він.
На його думку, вказівку прибрати плакат дали організатори самміту.
"Побачити реакцію політиків та делегацій, які прибували на самміт, ми не могли - плакат було розміщено там, куди пресу не пускали. Реакція є, тому що борд зник", - додав Курочка.
Він додав, що автори проекту планують висувати претензії до рекламної агенції та з'ясовувати причини, чому плакат було знято до завершення дії договору.
Як відомо, борд "Look closely at their faces" ("Уважно подивіться на ці обличчя") було встановлено у Гамбурзі 5 липня.
Саміт "Великої двадцятки" відбувався у Гамбурзі 7-8 липня. Зустріч Путіна і Трампа відбулася ввечері 7 липня і тривала понад дві години.
Наталія Нечай, УП
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