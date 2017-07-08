G20: Плакат з портретами українських патріотів зник після зустрічі Трампа і Путіна

У Гамбурзі біля місця проведення саміту G20 прибрали плакат з портретами українських військових, волонтерів, медиків та інших патріотів, які протистоять російській агресії.

Як повідомили в Українському кризовому медіа-центрі, який став ініціатором розміщення борду у місці, де зупиняються офіційні делегації G20 та входом до Арени, уже ввечері 7 липня плакату не було.

"Наразі достеменно не відома причина, з якої прибрали наш білборд. Про його відсутність нам повідомили після закінчення довгоочікуваної зустрічі президентів Трампа та Путіна", - зазначив автор проекту та співзасновник УКМЦ Геннадій Курочка.

"Важко, неймовірно важко дивитися в очі нашим бійцям в волонтерам", - додав він.