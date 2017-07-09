Reuters назвав підрядника по установці турбін Siemens в Криму

Російська компанія "Интеравтоматика", в якій Siemens володіє 45,7% акцій, була найнята для установки електричних турбін в включеному Криму.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела.

Згідно сайту "Інтеравтоматика", компанія пропонує клієнтам системи, "засновані на використанні технологій, вироблених Siemens або за ліцензією Siemens".

Представник Siemens, відповідаючи на запит агентства про участь "Інтеравтоматика" в кримському проекті заявив, що "Siemens дотримується своєї позиції про те, що не надаватимуть свої послуги в Криму.

"Ми розслідуємо участь" Інтеравтоматика "в запуску газових турбін і будь-яких інших послуг, і, якщо це буде доведено, ми зробимо всі необхідні і доступні кроки, щоб якомога швидше припинити будь-яку діяльність", - заявили Siemens

Російська державна компанія "Технопромекспорт", яка будує дві електростанції в Криму, відмовилася від коментарів. "Интеравтоматика" поки також не відповіла на питання Reuters.

Як відомо, напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецької Siemens в обхід санкцій ЄС. У російському представництві Siemens факт поставки спростували.



У свою чергу компанія "Ростех" заявила, що не закуповувала турбіни для ТЕС в Криму безпосередньо у німецької компанії Siemens, а придбала обладнання на вторинному ринку.

Пізніше компанія Siemens пообіцяла не допустити використання свого обладнання в Криму.