Вибух у Києві: 23 людей переселили в гуртожиток

23 постраждалих внаслідок вибуху, який стався в суботу в Голосіївському районі Києва, оселилися в тимчасовому житлі, наданому КМДА.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, йдеться на сайті КМДА.

"Станом на 9:00 9 липня, 23-х мешканців відселено з будинку в гуртожиток Подільського району на вул. Оболонська, 34. Житло, яке отримали постраждалі, обладнане необхідною технікою, є посуд, постільна білизна, рушники. Наразі місто має маневрений фонд житла, який дає можливість розселяти людей в аварійних ситуаціях та з аварійного житла", – розповів Спасибко.

Як повідомлялося, 8 липня близько 13:30 у Голосіївському районі на проспекті Голосіївський, 70, у другому під’їзді 3-поверхової будівлі стався вибух невідомого походження з послідуючим загорянням зруйнованих дерев'яних конструкцій 3 поверху.

Внаслідок вибуху сталося руйнування перекриття між другим і третім поверхом та покрівлі.

В результаті події загинуло двоє людей: жінка 1972 р.н. та чоловік. Постраждало 6 осіб - 1 особа від госпіталізації відмовилась, інші 5 осіб з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні, серед яких одна дитина 14 років.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України - "порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки".

Українська правда