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Від вибуху будинку у Києві загинули 2 людини - МВС

Субота, 8 липня 2017, 21:37
Від вибуху будинку у Києві загинули 2 людини - МВС

Внаслідок вибуху житлового будинку у Києві загинули 2 людини.

Інформацію про кількість жертв внаслідок трагедії  ввечері 8 липня повідомили у МВС. 

"Станом на 20:00 дві людини загинули: жінка 1972 р.н. та чоловік, анкетні дані на разі встановлюються", - повідомили у відомстві. 

Раніше заступник голови КМДА Генадій Пліс повідомляв, що на місці вибуху проводяться пошукові роботи 37-річного мешканця квартири на другому поверсі. 

Як відомо, 8 липня у буднику за адресою проспект Голосіївський, 70 стався вибух. У ДержНС повідомляли про одну загиблу, та 6 осіб, які постраждали:1 особа від госпіталізації відмовилась, 5 - серед яких одна дитина 14-ти років - з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано. 

Внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття між другим і третім поверхом та покрівлі на площі, орієнтовно 3600 м.кв. На місці події задіяно 34 одиниці основної та спеціальної техніки та 186 осіб.  

У столичному главку поліції повідомили, що за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України - "порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки". 

За даними КМДА, 17 осіб, які постраждали внаслідок вибуху, можуть оселитися у тимчасовому житлі, яке надасть КМДА.

Українська правда 

Теми: КиївжертвиМВС
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