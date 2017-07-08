Від вибуху будинку у Києві загинули 2 людини - МВС

Внаслідок вибуху житлового будинку у Києві загинули 2 людини.

Інформацію про кількість жертв внаслідок трагедії ввечері 8 липня повідомили у МВС.

"Станом на 20:00 дві людини загинули: жінка 1972 р.н. та чоловік, анкетні дані на разі встановлюються", - повідомили у відомстві.

Раніше заступник голови КМДА Генадій Пліс повідомляв, що на місці вибуху проводяться пошукові роботи 37-річного мешканця квартири на другому поверсі.

Як відомо, 8 липня у буднику за адресою проспект Голосіївський, 70 стався вибух. У ДержНС повідомляли про одну загиблу, та 6 осіб, які постраждали:1 особа від госпіталізації відмовилась, 5 - серед яких одна дитина 14-ти років - з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано.

Внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття між другим і третім поверхом та покрівлі на площі, орієнтовно 3600 м.кв. На місці події задіяно 34 одиниці основної та спеціальної техніки та 186 осіб.

У столичному главку поліції повідомили, що за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України - "порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки".

За даними КМДА, 17 осіб, які постраждали внаслідок вибуху, можуть оселитися у тимчасовому житлі, яке надасть КМДА.

Українська правда