У центрі Луганська намагалися підірвати пам'ятник знищеним бойовикам - ЗМІ

Пам'ятник знищеним бойовикам в центрі Луганська намагалися підірвати.

Про це з посиланням на джерело в так званих правоохоронних органах "ЛНР" повідомляє РИА Новости.

"У ніч на 1 серпня невідомі знову намагалися підірвати пам'ятник "Они стояли за Родину", - сказав співрозмовник.

Як повідомляє пропагандистський ресурс самих терористів, вибух стався близько другої години ночі 1 серпня. В результаті пам'ятник постраждав частково. На опублікованій бойовиками фотографії споруда майже повністю закрита полотном.

Як повідомлялося, цей пам'ятник вже підривали в ніч на 1 вересня 2016 року, але в результаті вибуху він отримав незначні пошкодження.