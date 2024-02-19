У Росії розповіли про нібито хімічне отруєння луганського колаборанта Пасічника

Міноборони Росії заявило про важке отруєння фенольними сполуками у грудні 2023 року очільника псевдореспубліки на Луганщині Леоніда Пасічника.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Також за даними Міноборони РФ, для отруєння іншого колаборанта Володимира Сальдо у 2022 році використали хімічну речовину рицин, яку згодом виявили у біомедичних пробах колаборанта. До отруєння так званого "керівника" Херсонської області нібито причетна людина з близького оточення, яку завербувала українська Служба безпеки.

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Крім того, у російському Міноборони стверджують, що інших "високопоставлених посадових осіб" також намагалися отруїти. Про кого саме йдеться — невідомо.

Передісторія:

20 серпня 2022 року Міноборони Росії заявило про отруєння своїх військових у Запорізькій області отрутою штучного походження.

5 серпня призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо був госпіталізований в окупованому Криму, лікарі ввели його у медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ. Повідомлялося, що Сальдо збираються перевезти до однієї з московських лікарень, оскільки йому стало гірше.

За даними російських ЗМІ, лікарі підозрювали, що Сальдо могли отруїти. За іншими даними, він міг перенести інсульт.