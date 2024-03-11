На території тимчасово окупованої Луганщини розпочали дострокове голосування за президента РФ

На тимчасово окупованих територіях Луганської області з 11 по 15 березня триватиме дострокове голосування за президента РФ.

Джерело: очільник Луганської ОВА Артем Лисогор

Пряма мова: "Чотири дні у так званій "ЛНР" триватиме дострокове голосування за президента РФ. Повідомляється, що таку форму волевиявлення організували для тих, хто мешкає у віддалених від приміщень для голосування місцях, транспортне сполучення з якими ускладнене або відсутнє".

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Деталі: За словами Лисогора, попри відсутність сполучення, виборчі комісії відповідних населених пунктів окупованої Луганщини вже отримали необхідну кількість бюлетенів і вирушили до цих місць. З ранку 12 березня члени виборчої комісії мають почати шукати мешканців по вулицях.

Нагадаємо: Так звані вибори президента РФ, які, по суті, будуть перепризначенням Путіна на новий термін, відбудуться протягом трьох днів - з 15 до 17 березня.

8 березня в Росії вже розпочали підготовку до концерту на честь "перемоги" Володимира Путіна на псевдовиборах президента, який відбудеться 18 березня.